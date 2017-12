Winkelende vrouw Leidschendam slachtoffer van zakkenroller

LEIDSCHENDAM - Tijdens een bezoek aan de ANWB-winkel in Leidschendam wordt een 68-jarige vrouw slachtoffer van een zakkenroller. De verdachte is duidelijk in beeld op het moment dat ze de winkel binnenkomt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouw is op vrijdag 6 oktober in de winkel in winkelcentrum Leidsenhage. De sluiting van haar schoudertas is dicht, maar plotseling merkt ze dat de tas open staat. Er is een hoesje met pasjes weg, waaronder haar rijbewijs, kentekenbewijs en nog wat andere spullen.

Op beelden is te zien hoe een jonge vrouw buiten op een bankje zit. Op het moment dat het slachtoffer de winkel in gaat, loopt ze ook naar binnen. Buiten beeld lukt het haar om de tas te openen en de spullen te stelen. Daarna loopt ze meteen weer de winkel uit.



Herkent u de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem