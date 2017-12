Brutale zakkenrollers slaan toe bij Albert Heijn in Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Twee vrouwen hebben veel moeite gedaan om klanten van een supermarkt in Leidschendam te bestelen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de vrouwen drie pogingen hebben gedaan om een portemonnee te pakken te krijgen. Bij een vierde slachtoffer hadden ze succes.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De twee slaan toe op donderdag 3 augustus in de Albert Heijn aan de Weigelia in winkelcentrum Leidsenhage. Ze hebben allebei een mandje bij zich zodat het lijkt dat ze gewoon boodschappen doen, maar intussen zijn ze bezig om een slachtoffer te zoeken.

Op beelden is te zien hoe ze dichtbij een aantal vrouwen gaan staan. Ze proberen op die manier om hun portemonnee te rollen. Uiteindelijk lukt het om de portemonnee van één vrouw te stelen. Daarna verlaten ze de winkel.



Herkent u de vrouwen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem