Ja of nee tegen vuurwerk? Deze wijken willen verandering (en deze niet) Foto: Peter van de Vorstenbosch

DEN HAAG - 'Stel dat uw woonbuurt er vrijwillig voor kiest vuurwerkvrij te worden. In welke mate bent u het daarmee dan eens of oneens?' Dat vroeg een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente Den Haag aan 13.896 mensen. Wat blijkt: 64 procent is het daarmee 'eens' of 'zeer mee eens'.

In 27 procent van de gevallen kozen de mensen voor 'mee oneens' en 'zeer mee oneens', 9 procent van de mensen is 'neutraal'. Woensdag bespreekt de gemeenteraad van Den Haag de kwestie. Volgens het onderzoek zijn er twaalf wijken in Den Haag die het meest 'veranderingsgezind' zijn. De mensen in deze wijken willen het liefst verandering, zoals minder vuurwerk in de buurt afsteken of meer vuurwerkvrije zones.

Minst veranderingsgezind Ook worden er twaalf wijken aangeduid die 'het minst veranderingsgezind' zijn. Daar verschillen de meningen sterk. 'Er is een groep die open staat voor verandering, maar ook een grote groep die hier niet voor openstaat', zo is te lezen.

De meest veranderingsgezinde wijken: Kijkduin en Ockenburgh

Benoordenhout

Zeeheldenkwartier

Bezuidenhout

Duinoord

Archipelbuurt

Mariahoeve en Marlot

Vogelwijk

Bohemen

Meer en Bos

Vruchtenbuurt

Centrum en Geuzen- en Statenkwartier De minst veranderingsgezinde wijken: Laakkwartier en Spoorwijk

Groente- en Fruitmarkt

Wateringseveld

Morgenstond

Bouwlust/Vrederust

Rustenburg en Oostbroek

Moerwijk

Leidschenveen

Ypenburg

Transvaalkwartier

Duindorp en Loosduinen

