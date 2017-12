Deel dit artikel:











Wat doen we met de kids als de leraren staken? Kinderen konden knutselen in het Gemeentemuseum. Still Omroep West

DEN HAAG - Terwijl de leraren staken voor een beter salaris en een lagere werkdruk, moet er ook wat met de kinderen gedaan worden. De één gaat lekker sneeuwballen gooien, maar je kan bijvoorbeeld ook naar het Gemeentemuseum in Den Haag of een dag spelen bij voetbalvereniging Quick in Den Haag.

Geschreven door Mariet Overdiep

Bij het Gemeentemuseum mogen de basisschoolkinderen gratis naar binnen om in het museum rond te snuffelen én ze kunnen lekker knutselen in het kinderatelier. Een leuke en leerzame dag, maar vooral 'de kunstenaar in zichzelf ontdekken,' aldus Angelique Mans van het museum. Op het besneeuwde veld van de Haagse voetbalvereniging Quick doen 110 kinderen allemaal spelletjes met bal, zonder bal, met sneeuw en zonder sneeuw. 'Het is een extra service voor onze leden,' zegt John Hage van de vereniging.

Meer geld, minder werkdruk En op de vraag waarom hun meesters en juffen staken, weet bijna ieder kind: Meer geld en minder werkdruk.....