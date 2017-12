Den Haag krijgt er een vuurwerkshow bij

DEN HAAG - Niet alleen op de Haagse Hofvijver komt een vuurwerkshow. Ook het stadsdeel Laak in Den Haag krijgt tijdens de komende jaarwisseling een eigen vuurwerkshow. De show wordt gehouden aan de Leeghwaterkade kruising Fijnjekade, bij de Haagse Hogeschool. Bewonerscollectief de Buurt Bestuurt heeft het initiatief genomen om de show te organiseren. 'We proberen met deze show het oud en nieuw feest weer terug te geven aan de burgers', zegt Tom Nathans van de Buurt Bestuurt.

De avond in Laakhavens begint om elf uur in de avond met muzikale optredens van DJ's. Vervolgens is om twaalf uur de vuurwerkshow die vijftien minuten duurt. Daarna draait de DJ door tot ongeveer half een in de nacht.

Het bewonerscollectief organiseert de vuurwerkshow Laakhaven om problemen met het afsteken van consumentenvuurwerk in Laak te voorkomen. Vuurwerk leidt soms tot overlast en onveiligheid in het stadsdeel, zegt het bestuur.



Centrale vuurwerkshows

Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vorige week ook. Daarom adviseert de Raad om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Gemeenten zouden zich bovendien meer moeten inzetten om centrale vuurwerkshows te organiseren.

'Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat vorige week is gepubliceerd, sluit naadloos aan bij ons initiatief', zegt Tom Nathans. 'Het gaat ons niet alleen om het organiseren van een vuurwerkshow. Belangrijker vinden we dat we het feest beheersbaar houden en het weer teruggeven aan de bewoners.'



Pioniers

Nathans heeft het idee voor een vuurwerkshow, samen met Kees Berenbak van de Buurt Bestuurt in de zomer bij burgemeester Krikke van Den Haag gelanceerd. Berenbak: 'Krikke riep bewoners op om met initiatieven te komen om de jaarwisseling zo rustig mogelijk te laten verlopen. Daar sloot ons plan op aan.' Nathans vult aan: 'Wij voelen ons een soort pioniers omdat het initiatief voor een vuurwerkshow vanuit de bewoners zelf is gekomen.'

Ook op de Hofvijver in Den Haag wordt tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow gehouden. Daar is het nationale aftelmoment dat live op NPO 1 wordt uitgezonden.

