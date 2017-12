Deel dit artikel:











Museum Boerhaave na grote verbouwing weer open Foto: Omroep West

LEIDEN - Na een ingrijpende verbouwing van ruim een jaar gaat Rijksmuseum Boerhaave in Leiden vrijdag weer open. Het natuurwetenschappelijk museum in Leiden heeft een flinke verbouwing achter de rug. Vrijdag is de officiële opening voor genodigden en zaterdag gaat het museum echt weer open.

In de 21 zalen van Museum Boerhaave wordt op speelse wijze de geschiedenis van de natuurwetenschap verteld. De bezoeker hoeft niet langer met zijn handen op de rug langs de tentoonstelling te lopen. In elke zaal is er wel iets te doen, te zien of te beleven. Zo is er te zien wat Antonie van Leeuwenhoek ooit door de eerste microscoop zag en kan de bezoeker van het museum de schetsen van Andreas Vesalius, de grondlegger van de anatomie, op zijn arm laten projecteren. 'We helpen de bezoeker om het gebruik van de objecten wat beter te leren begrijpen', vertelt Annelore Scholten van Rijksmuseum Boerhaave.

Kunstnier Door het hele museum hangen tientallen beeldschermen en beamers. Op elk scherm gebeurt weer iets anders. Op een ijzeren long, een groot medisch apparaat van begin vorige eeuw, zijn oude beelden te zien van een patiënt in de machine. Een zaal verder worden tegen de muren enkele Nederlandse Nobelprijswinnaars geprojecteerd. Ook zijn er schermen met 'spelletjes', waarmee de natuurwetten worden uitgelegd. Uiteraard zijn de topstukken uit de collectie nog steeds te bewonderen. Zoals de kunstnier van A.E.G., het anatomisch theater, de maansteen en vulpen van Einstein. Het grote verschil met vroeger is dat de voorwerpen er niet alleen liggen, maar dat er een verhaal bij verteld wordt dat vaak verder gaat dan een paar zinnen op een kaartje ernaast. LEES OOK: Voorlopige opslag Museum Boerhaave is paradijs voor restauratoren