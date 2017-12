Partij voor de Dieren tegen ‘fietssnelweg’ in Den Haag

De nieuwe brug in de Koekamp in Den Haag. | Afbeelding: gemeente Den Haag

DEN HAAG - De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad verzet zich tegen de plannen voor het herinrichten van de Koekamp bij het Centraal Station in Den Haag. De partij wil dat de voorstellen van tafel gaan omdat als ze doorgaan een fietspad door het groen wordt aangelegd.

Gevolg van deze 'vier meter brede verharde fietssnelweg' is dat de natuur wordt 'versnipperd', aldus fractievertegenwoordiger Robert Barker. Ook zouden bomen moeten worden gekapt, waaronder exemplaren die er al honderden jaren staan, stelt hij.

De gemeente Den Haag maakte enige tijd geleden bekend dat de Koekamp helemaal opnieuw wordt ingericht. Ook komt er een overkapping van de Utrechtsebaan, achter de Malietoren. De Koekamp is het oudste stadspark van het land en bevat nog sterke elementen van de landschapsarchitect J.D. Zocher. Dat wordt juist versterkt door de nieuwe plannen voor dit deel van het gebied bij CS, vindt de gemeente. De paden 'meanderen' straks door het park zodat bezoekers telkens een ander perspectief hebben. Het water rondom het herteneiland blijft in tact. Wel komt er een nieuwe boogbrug.



'Natuur opgeofferd'

Barker van de Partij voor de Dieren heeft juist grote twijfels bij de plannen. Hij vindt dat 'waardevolle stadsnatuur wordt opgeofferd' om het gebied 'zogenaamd economisch aantrekkelijk te maken'. Hij vreest dat er bomen moeten worden gekapt en dat andere schade oplopen aan de wortels. 'Ook zal de wegverlichting vleermuizen en vogels verstoren.'

De partij vindt de nieuwe fietspaden nutteloos, want er lopen al paden om de Koekamp heen, zoals dat langs de Bezuidenhoutseweg. Door de bestaande fietspaden op te heffen moet juist worden omgefietst om in het centrum te komen, stelt de fractievertegenwoordiger. Woensdag is er tijdens een commissievergadering een debat over de herinrichting van de Koekamp. De PvdD gaat daar voorstellen de plannen naar 'de prullenmand te verwijzen'.