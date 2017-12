Duivensport is immaterieel erfgoed: 'Het is mijn leven'

MONSTER - De duivensport is vanaf deze week officieel immaterieel erfgoed. ‘Zo kunnen we de duivensport naar buiten toe promoten en ook behouden’, reageert de Westlandse duivenmelker Harold van der Kruijk op het nieuws.

De duivensport wordt al meer dan honderd jaar in Nederland beoefend. Duiven worden honderden kilometers verderop losgelaten en vervolgens moeten ze zo snel mogelijk terug naar huis vliegen.

‘Mijn gezinnetje is natuurlijk nummer één, maar daarna komen de duiven zeker op de tweede plaats. Het is mijn leven’, zegt Harold terwijl hij zijn duiven voert. De duivenmelker uit Monster is al van kinds af aan een liefhebber. ‘Ik kan mijn gedachten verzetten, ik denk aan niemand, alleen aan mijn duiven. De rust, de passie, het is gewoon schitterend.’



Flinke daling

Het is voor hem dan ook moeilijk te begrijpen dat het aantal duivenmelkers de afgelopen jaren flink is teruggelopen. De laatste vijftien jaar daalde het ledenbestand van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) van 50.000 naar 17.000 leden. ‘De daling is hard gegaan’, zegt Carmen van Schaijk van de NPO.

Het ledenbestand is volgens haar ouder geworden. Tegelijkertijd is er weinig nieuwe aanwas. ‘Het vraagt veel van je tijd en de ruimte speelt ook een rol. Een hok neerzetten neemt veel ruimte in. Daarnaast is de keuze voor jongeren veel breder.’



'Het hoort bij de Nederlandse cultuur'

Door de benoeming in de ‘Inventaris immaterieel erfgoed’ hoopt de NPO daar verandering in te brengen. ‘We willen het ledenaantal stabiliseren en misschien zelfs laten groeien’, zegt Van Schaijk. ‘De duivensport hoort bij de Nederlandse cultuur. In elke straat stonden vroeger duivenhokken. Het moet zeker niet verdwijnen, al moet er wel wat veranderen.’

Ook Ronald van Zijl van Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden in Poeldijk hoopt dat de benoeming daarbij helpt. ‘Veel jeugd heeft te weinig inzicht in wat de duivensport inhoudt. We hopen dat het nu beter gepromoot wordt en dat we er jeugdleden bij krijgen.

