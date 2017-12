'Promotie TU Delft in piratenpak terecht geweigerd'

DEN HAAG - Michael Afanasyev, 'priester van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster', moet toch in zwart rokkostuum promoveren. Dit oordeelt het College van de Rechten van de Mens. Afanasyev wilde als uiting van het 'pastafarisme' in piratenpak zijn doctoraat halen. Toen de TU Delft zijn verzoek weigerde, voelde hij zich gediscrimineerd en stapte naar het college.

Het college oordeelt dat het piratenkostuum 'niet in brede kring wordt gezien als een uiting van het pastafarisme'. Afanasyev verwijst naar een open brief van pastafarismeprofeet Bobby Henderson waarin staat dat 'bij gelegenheden waarbij de leer van de Kerk wordt onderwezen de uitverkoren outfit ‘full pirate regalia’ is'.

Het is volgens het college niet duidelijk waarom een universitaire promotiezitting moet worden gezien als een dergelijke gelegenheid. Daarnaast kon Afanasyev geen voorbeelden geven van bijeenkomsten waarbij pastafaripriesters piratenpakken droegen. Ook heeft Afansyev zelf geen piratenkostuum en heeft hij dit nooit eerder bij een officiële gebeurtenis gedragen.



Pasfoto met vergiet

Het lukte Afanasyev eerder wel om een Israëlisch paspoort te krijgen met een pasfoto waarop hij met een vergiet op zijn hoofd staat. In een interview met website NieuwWij enige tijd geleden legt Afanasyev uit dat de religie ironisch bedoeld is, maar tegelijkertijd ook serieus is.

Hij zegt dat 'veel mensen in eerste instantie moeten lachen, maar het ze daarna aanzet tot nadenken over rolverdelingen en stereotype denkpatronen in de maatschappij'. In het interview zegt hij verder dat het pastafarisme voor hem 'een strijd is voor een meer gelijke en rechtvaardige samenleving'.