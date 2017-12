'Vergeten straatjes' in Den Haag worden aangepakt

Dertien straatjes in het centrum van Den Haag worden in 2018 opgeknapt. | Afbeelding gemeente Den Haag

DEN HAAG - Dertien 'vergeten straatjes' in het centrum van Den Haag krijgen een flinke oppepper. Ze worden opnieuw bestraat, krijgen nieuwe verlichting of er wordt graffiti verwijderd, schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) aan de gemeenteraad. Een aantal van die straten is dit jaar al aangepakt, de rest krijgt volgend jaar een grote beurt.

Volgens de wethouder past dat bij het streven om van het centrum van Den Haag 'een binnenstad met allure' te maken. De Grote Markstraat werd opgeknapt en is nu volgens hem 'een van de belangrijkste winkelstraten van Nederland'. Ook het Tournooiveld is inmiddels klaar.

De herinrichting van het Noordeinde en het Kerkplein worden in 2018 afgerond. De route van Den Haag CS naar het centrum (de Haagse Loper) krijgt verder vorm als het cultuurcomplex klaar is. En een andere belangrijke route (de Loper Oude Centrum) van Hollands Spoor naar de binnenstad wordt ook in 2018 grondig aangepakt.



Lik verf

Naast al die grote routes en wegen zijn ook een paar minder in het oog springende straten en straatjes die wel belangrijke verbindingen vormen, maar 'maar de nodige uitstraling missen', aldus Revis. 'Het straatwerk is niet optimaal, de verlichting kan hier en daar meer warmte geven, de muren, ramen en deuren komen voor een lik verf of zelfs een eventuele aanschrijving in aanmerking. Tenslotte zijn er grote vlakken die middels een creatieve aankleding of inkleuring de uitstraling van de straatjes ten goede zal komen', stelt hij in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat daarbij om het Achterom, de Annastraat, Apendans, Bagijnestraat, Doelenstraat, Gortstraat, Halstraat, Hartogstraat, Hoge Nieuwstraat, Kissemstraat, Korte Koediefstraat/Koediefstraat, Raamstraat en Schoorsteenvegerstraat. De Raamstraat, Bagijnestraat, Schoorsteenvegerstraat, Apendans, Hoge Nieuwstraat, Gortstraat hebben dit jaar al bijvoorbeeld nieuwe verlichting of bestrating gekregen. De andere straten volgen in 2018. In totaal is daarvoor 450.000 euro beschikbaar.