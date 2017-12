Discussie over kleur Leidse Rembrandtbrug laait weer op

LEIDEN - Het verzet tegen het overschilderen van de bekende, witte Rembrandtbrug in Leiden neemt toe. Steeds meer buurtbewoners laten weten dat ze niet willen dat de brug een historische kleur bruin krijgt. En ook de politiek bemoeit zich nu met de kleur van de brug.

GroenLinks, D66 en CDA willen van het gemeentebestuur weten waarom de brug nou per se bruin moet worden. Ze hebben er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. 'We vragen ons af waarom het college niet meegaat in wat de omwonenden willen', zegt Walter van Peijpe van GroenLinks. 'Er zijn best veel mensen die de brug wit willen houden.'

GroenLinks wordt hierin gesteund door het CDA en D66. Ook zij zien niets in het idee van de gemeente Leiden dat de brug zoveel mogelijk eruit zou moeten zien als de originele brug.



Historische kleuren herstellen

De huidige brug is een replica van de brug uit 1650. Volgens deskundigen moet de brug destijds een bruinachtige kleur hebben gehad. De gemeente wil zoveel mogelijk de historische kleuren in de stad herstellen. De buurt vindt juist dat de brug wit moet blijven, mede omdat hij zo vaak gefotografeerd wordt door toeristen. Met een donkere kleur zou de brug teveel wegvallen in de omgeving.

Donderdag gaan de omwonenden in de gemeenteraad vertellen waarom ze vinden dat de brug wit moet blijven. De schilderbeurt staat gepland voor komend voorjaar.





LEES OOK: Catharinabrug en Lammermarktgarage in de prijzen