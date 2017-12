Juridisch gevecht om schilderij met potentiële waarde van 60 miljoen euro

WASSENAAR - Het is mogelijk een verloren gewaand schilderij van de avantgardistische Russische schilder Kazimir Malevich (1878-1935) dat volgens de Russische eigenaar een potentiële waarde heeft van zestig miljoen euro. Dinsdag eiste de eigenaar bij de Haagse rechtbank het schilderij op van kunstatelier Redivivus uit Wassenaar. Het kunstwerk is daar gerestaureerd maar de restaurateur wil het kunstwerk nog niet afstaan.

Het schilderij zou afkomstig kunnen zijn uit de befaamde serie 'Suprematism of the Spirit', een serie schilderijen met zwarte kruizen. Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw is dat schilderij spoorloos. De advocaat van de Russische kunsthandelaar Dmitri Shushkalov verklaarde dinsdag bij de rechtbank dat het kunstwerk een potentiële waarde heeft van zestig miljoen euro.

Shushkalov stond het schilderij af aan het Wassenaars atelier voor een opknapbeurt. Daarna spraken beide partijen af dat Redivivus verder onderzoek zou doen naar de herkomst van het schilderij en de authenticiteit. De Russische handelaar is ontevreden over de opknapbeurt en wil het kunstwerk nu terug.



Geen rapportage

'In 1,5 jaar hebben we geen enkele rapportage gezien', klaagde de advocaat van Shushkalov tijdens het kort geding over de werkzaamheden van het Wassenaarse atelier. De Rus weigert het Wassenaarse atelier te betalen voor het onderzoek. Afgesproken was dat Redivivus 1,2 procent van de verkoopopbrengst zou krijgen als het avantgardistische schilderij wordt geveild. 'Het gaat nog jaren duren voordat het schilderij verkocht gaat worden', liet de advocaat van Shushkalov dinsdag weten.

Daar wil Redivivus niet op wachten. 'Er is enorm veel werk verricht, dan is het redelijk dat er ook loon wordt betaald', zei de advocaat van het Wassenaarse atelier. Dat wil eerst een kleine tweehonderdduizend euro betaald hebben voordat het schilderij terug gaat.



Twee eigenaren

Volgens het atelier is de Russische kunsthandelaar ook niet de enige eigenaar van het schilderij. Een andere Rus beweert mede-eigenaar te zijn. Redivivus is bang dat ze een claim aan haar broek krijgt van deze man zodra ze het schilderij terug geeft aan Shushkalov.

Volgens de advocaat van de kunsthandelaar bedient het Wassenaarse atelier zich van 'verdachtmakingen'. 'Ze proberen ons hier zwart te maken', verklaarde de zoon van de Rus vanuit de rechtszaal. De uitspraak is op 27 december.

