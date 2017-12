Winterbanden die eraf rollen, bevroren rubbers en vermoeide chauffeurs van sneeuwschuivers

DEN HAAG - De dag na het sneeuwinfarct komt het gewone leven weer op gang. Maar de gladheid en de restanten sneeuw houden ons nog aardig bezig. Na de mooie sneeuwplaatjes de afgelopen dagen, zien we vandaag de melancholie van de dooi. Maar dat bezorgt veel mensen extra werk, het zorgt voor topdrukte.

De garages kunnen de winterbanden bijna niet aanslepen en krijgen veel schadegevallen van uitglijers op de weg binnengereden. 'Het is heel druk, we draaien dubbele uren', zegt de monteur van garage Korteland in Rijswijk. 'Sommige mensen verwisselen zelf hun banden, maar dan vergeten ze wel eens de wielbouten aan te draaien. Dan vliegt je wiel onder je auto vandaan. Dan komen ze alsnog hier in de garage.'

Bij de wasstraten is het nu opvallend rustig. 'Het is niet verstandig om je auto nat te maken. Zodra 's nachts het kwik onder nul daalt, vriezen de rubbers vast en krijg je je portieren niet meer open', zegt een medewerker van een wasstraat in Rijswijk. 'Ik raad aan de rubbers in te smeren met een doekje met siliconenspray.'



Sneeuwschuiver

De bestuurder van een monsterlijk grote sneeuwschuiver, die de Rijswijkse wegen schoonmaakt, oogt vermoeid. De medewerkers maken lange dagen of nachten. 'Ach, het is best leuk, je maakt nog eens wat mee', zegt de sneeuwschuifman hoog vanuit zijn cabineraampje. 'Vrachtwagens die vastzitten, auto's die niet meer verder kunnen.' Inmiddels is het werk grotendeels gedaan. De meeste machines zijn terug in de garage.

