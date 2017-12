Leiden breidt aantal vuurwerkvrije zones uit

LEIDEN - Alle Leidse parken, de gebieden rond de Oostvlietpolder en het gebied rondom Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage zijn door de gemeente Leiden aangewezen als vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal vuurwerkvrije zones in vergelijking met de vorige jaarwisseling.

Leiden wil met de maatregel gevaar, schade en overlast van vuurwerk voorkomen en mensen en flora en fauna in de parken beschermen. Voorgaande jaren heeft volgens de gemeente aangetoond dat het vuurwerkverbod een preventieve werking heeft.

Het afsteken van vuurwerk op andere plekken in de stad waar geen verbod geldt, is alleen toegestaan op oudejaarsavond tussen 18.00 uur en 02.00 uur 's nachts. Leiden wijst er op dat ook dit jaar de aanpak van het afsteken en opslaan van zwaar, illegaal vuurwerk in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling weer extra aandacht krijgt, omdat het zeer gevaarlijk en hinderlijk is.

