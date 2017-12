Deel dit artikel:











Feestverlichting Gouda niet veilig: versiering weggehaald Er lag te veel sneeuw op de kerstverlichting. (Foto; Twitter politie Gouda)

GOUDA - Door de zware sneeuwval van maandag is een kabel met feestverlichting op de Kleiweg in het centrum van Gouda losgekomen van de muur en op straat terecht gekomen. Na controle dinsdag is besloten de verlichting direct weg te halen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Dat laat de centrummanager van Gouda weten op Facebook. 'Feestverlichting brengt de stad in de kerstsfeer voor de feestmaanden en wordt met die reden ook door de ondernemers in de binnenstad opgehangen. Met Gouda bij Kaarslicht voor de deur, is het natuurlijk erg vervelend dat deze verlichting nu verwijderd moet worden', valt te lezen op Facebook. Als eerste is de feestverlichting van de Kleiweg verwijderd. De komende dagen wordt gekeken of ook andere verlichting verwijderd of aangepast moet worden. De gemeente en samenwerkende partijen gaan nu kijken hoe ze de stad op een ander manier gezellig en feestelijk kunnen maken. LEES OOK: Gouda bij Kaarslicht drukker dan normaal: bezoekers hebben genoten Op vrijdag 15 december van 18.30 tot 20.00 uur is de live-uitzending van Gouda bij Kaarslicht te zien op TV West. Deze wordt op zaterdag 16 december om 17:00 en zondag 24 december om 20:00 uur herhaald.