Politie krijgt ervan langs tijdens oud en nieuw oefening in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Haagse politie heeft dinsdagavond een grote oefening voor de jaarwisseling gehouden op een bedrijventerrein in Alphen aan den Rijn. Aan de training deden zo'n 175 mensen mee: politie, brandweer en belagers. Er werd vuurwerk afgestoken, belagers gooiden met sneeuwballen en houtblokken en er deden 20 politiehonden mee.

Het bedrijventerrein is een puinhoop; brandende houtstapels, schreeuwende mensen, gillende sirenes, blaffende honden. De Mobiele Eenheid moet in actie komen en probeert een groep mensen te verdrijven. De groep gooit met sneeuwballen en houtblokken. ME-ers proberen de boel af te weren met hun schild. De ene na de andere sneeuwbal spat uit elkaar op hun helmen.

'Het is vooral heel nuttig om dit soort situaties te oefenen. Helaas komt het steeds vaker voor dat we worden bekogeld met vuurwerk,' zegt een woordvoerder van de politie. 'Als je met de jaarwisseling in zo'n situatie belandt, dan heb je dat al een keer ervaren, dan weet je wat het met je doet.'



Jonge honden

De politiehonden krijgen flink wat vuurwerk om hun oren. 'Er zijn dit jaar een paar nieuwe, jonge honden bij, die nog nooit de jaarwisseling hebben meegemaakt. Hun begeleiders kijken hoe ze reageren,' legt een woordvoerder uit. Politiemensen met speciale pakken staan klaar om door de honden te worden aangevallen.

De tientallen belagers - vrijwilligers en studenten- lijken de mooiste rol te hebben. 'We moeten de ME belagen en ze tegenhouden,' zegt een van hen. 'Als je een beetje uit de buurt blijft, dan is de kans dat je een klap krijgt vrij klein.' Een van hen lacht: 'Die sneeuwballen zijn het leukst. Als je ze raakt op hun helm dan doen ze een stap achteruit en zien ze niks meer.'