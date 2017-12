Strijd om Haagse kersthit barst los

DEN HAAG - De strijd om de Haagse kersthit van 2017 is in alle hevigheid losgebarsten. Vorige week leken Omroep West-presentator Joop Buyt en profvoetballer Randy Wolters met de eer te gaan strijken. Maar met de release van 'Maak Geen Bonje Als Het Kerst Is' gooit de Haagse Mennie Bonte nu ook hoge ogen.

'Maak Geen Bonje Als Het Kerst Is' is de Nederlandstalige versie van een van de grootste kersthits aller tijden: Happy Xmas (War Is Over) van John Lennon. In minder dan vijf dagen is de vakkundig gemaakte videoclip op het Facebook-account van Mennie Bonte al meer dan 50.000 keer bekeken. En die teller loopt steeds sneller op.

Aanleiding voor het kerstliedje is de eerdere zomerhit Rio van Pascal van den Berg. Volgens haar was het tijd voor een nieuw nummer: 'En Kerst leek mij een goed moment omdat iedereen wel iets met Kerst heeft. Of dat nou positief of negatief is. Veel ruzies met kerst. Dat blijkt ook nu, want best veel mensen komen met verhalen over hoe bij hun kerst ooit slecht verliep.'



Typetje

Mennie Bonte is een typetje van de Haagse theatermaker Pascal van den Berg. Daarin speelt ze een 70-jarige vrouw, die geboren en getogen is in de Haagse Schilderwijk. Ze heeft ook haar eigen radioprogramma: Radio Sentimo.

Pascal van den Berg is zelf overigens geen onbekende in de muziekwereld. Haar vader is de de zanger van de The Motions: Rudy Bennett. En ja, hij mocht natuurlijk ontbreken tijdens de opnames van dit kerstlied: hij zingt mee in het koor.

