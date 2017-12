Deel dit artikel:











Sieradententoonstelling in Museum Volkenkunde geopend door prinses Margarita Foto: Kirsten van Santen

LEIDEN - Prinses Margarita de Bourbon de Parme heeft dinsdagavond de tentoonstelling Sieraden - Makers & Dragers geopend in Museum Volkenkunde in Leiden. In het bijzijn van honderden gasten en onder het toeziend oog van burgemeester Lenferink knipte zij een speciaal lint door.

Met de tentoonstelling Sieraden - Makers & Dragers presenteert het Museum Volkenkunde de grootste verzameling sieraden ooit in Nederland. Meer dan duizend sieraden komen uit de collectie van het museum zelf. Ook het Afrika Museum, het Tropenmuseum en Wereldmuseum Rotterdam leenden spullen uit. De tentoonstelling in Leiden is aangevuld met hedendaagse sieraden van vijf ontwerpers uit de hele wereld. Sieraden - Makers & Dragers is nog tot en met 3 juni 2018 in Leiden te bezoeken.