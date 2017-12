West Wekker: Grote oefening voor jaarwisseling en strijd om kersthit barst los

DEN HAAG - Goedemorgen! De politie in Den Haag is zich al aan het voorbereiden op de jaarwisseling en voor Star Wars-liefhebbers is het een bijzondere dag: The Last Jedi gaat draaien in de bios. Dit is de West Wekker!

1. Politie krijgt ervan langs tijdens oud en nieuw oefening in Alphen aan den Rijn

De Haagse politie heeft gisteravond een grote oefening voor de jaarwisseling gehouden op een bedrijventerrein in Alphen aan den Rijn. Aan de training deden zo'n 175 mensen mee: politie, brandweer en belagers. De tientallen belagers - vrijwilligers en studenten - mochten met houtblokken en sneeuwballen naar de ME gooien. De ME'ers moesten proberen de boel zoveel mogelijk af te weren met hun schild. Volgens de politie is het heel nuttig om dit soort situaties te oefenen.

2. Bios blijft dag en nacht open voor nieuwe Star Wars-film en je lightsaber mag mee

Het is een dag waar veel Star Wars-fans op hebben gewacht. De nieuwe film 'Star Wars: The Last Jedi' draait vanaf vanmorgen eindelijk in de bioscoop. Pathé Spuimarkt in Den Haag blijft speciaal voor die film tot en met zondag dag en nacht open. De eerste bioscoopgangers zitten vanaf 7.00 uur in de zaal.

3. Theater Castellum blijft definitief bestaan

Theater Castellum in Alphen aan den Rijn blijft definitief bestaan. Het theater wordt een multifunctioneel gebouw, omdat er ook andere maatschappelijke organisaties in komen. Castellum krijgt de komende jaren structureel zes ton subsidie extra om tot een gezonde begroting te komen. Ook wordt het complex voor 2,6 miljoen euro verbouwd.

4. Strijd om Haagse kersthit barst los

De strijd om de Haagse kersthit van 2017 is in alle hevigheid losgebarsten. Vorige week leken Omroep West-presentator Joop Buyt en profvoetballer Randy Wolters met de eer te strijken. Maar met de release van 'Maak Geen Bonje Als Het Kerst Is' gooit de Haagse Mennie Bonte nu ook hoge ogen.

Weer: Veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt 6 graden.

Vanavond op TV West: Wegen naar Zee

We volgen de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.