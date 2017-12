Dit raadslid beunt bij als kerstman en heeft het razend druk

NIEUWVEEN - December is voor veel bedrijven een ontzettend drukke maand. Winkeliers draaien overuren en pakketbezorgers komen om in het werk. Maar voor Marco Slinger uit Nieuwveen zijn het helemaal drukke tijden.

In het dagelijks leven is Slinger onder andere raadslid in de gemeente Nieuwkoop voor de partij Samen Beter Nieuwkoop. Maar gedurende de decembermaand houdt hij zich bezig met iets heel anders.

Al jaren kruipt hij in de huid van de kerstman. 'Ik werkte al in de entertainment-industrie en vaak met kinderen. Op een gegeven moment vroeg iemand of ik kerstman wilde spelen. Dat is eigenlijk een beetje geëscaleerd.'



Cola-kerstman

Inmiddels heeft Slinger een professionele uitrusting. 'Tien jaar lang heb ik op die lichtgevende vrachtwagen gezeten. Ik was de kerstman van Coca-Cola. Daardoor moest ik het wel steeds professioneler gaan aanpakken.'

Deze dagen transformeert Slinger zich elke dag tot kerstman. 'Het is nu echt druk. Ik kom nauwelijks aan gewoon werk toe.'

