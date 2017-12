Deel dit artikel:











Mondriaanjaar levert ruim 110 miljoen op: 'Buitengewoon succesvol' Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - In totaal 600.000 bezoekers hebben het afgelopen jaar een van de evenementen bezocht die er waren in het kader van het themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design, 100 jaar De Stijl’. Volgens NBTC Holland Marketing hebben die mensen er in totaal 110 miljoen euro aan besteed.

Met themajaren zoals deze (vorig jaar was het Jeroen Boschjaar) hopen de organisaties buitenlandse toeristen te trekken en die juist een andere plaats dan Amsterdam te laten bezoeken. 'Zo hebben onder meer steden en regio’s zoals Amersfoort, Drachten, Gelderland en Brabant kunnen meeprofiteren van internationale bezoekers', vertelt directeur marketing Conrad van Tiggelen van het NBTC. 'We kunnen dus stellen dat spreiding van internationale bezoekers werkt.' Van 600.000 bezoekers in het kader van het Mondriaanjaar kwamen er 120.000 uit het buitenland. Zij besteedden ruim 75 miljoen euro. Het is volgens het NBTC 'buitengewoon succesvol verlopen'. Het is niet duidelijk wat het themajaar heeft gekost.

De Stijl Aanleiding voor het themajaar was het feit dat honderd jaar geleden kunststroming De Stijl werd opgericht in Leiden. Een wisselende groep Nederlandse en buitenlandse kunstenaars maakten deel uit van deze vernieuwende kunststroming, onder wie Piet Mondriaan, Bart van der Leck, Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld.