Agenten in kogelwerende vesten zoeken vuurwapen in café Agenten in kogelwerende vesten bij de Hoefkade in Den Haag (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan in een café aan de Hoefkade in Den Haag. Volgens nieuwssite Regio15 was de politie gewaarschuwd omdat er iemand met een vuurwapen in café Bagci was gezien.

De politie trok vervolgens met meerdere eenheden naar het café. Agenten met kogelwerende vesten gingen vervolgens de horecagelegenheid binnen en controleerden alle aanwezigen. Bij de zoekactie werd uiteindelijk geen wapen gevonden, ook is er niemand aangehouden.