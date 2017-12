Delft en Zoetermeer klaar voor de kerst: lichtjes kerstbomen ontstoken

DELFT - In Delft zijn dinsdagavond tijdens de traditionele Lichtjesavond de lichtjes van de kerstboom op de Markt ontstoken. Verschillende koren en bandjes brachten de duizenden bezoekers in de kerstsfeer.

De kerstboom blijft tot 29 december staan op de Markt. Daarnaast is er ook een kerstmarkt, Santa Run en een schaatsbaan.

Ook in Zoetermeer waren veel mensen op de been om de verlichte kerstboom op het water bij de Markt te zien. Daar was ook een speciale lampionnenoptocht voor kinderen.