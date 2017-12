Deel dit artikel:











Aangehouden Hagenaar (22) niet langer verdacht van neersteken 16-jarige jongen Foto: Regio 15

DEN HAAG - De 22-jarige Hagenaar die maandag werd aangehouden in verband met de steekpartij in de Laan van Wateringseveld in Den Haag is vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht, meldt de politie.

Bij de steekpartij raakte een 16-jarige Hagenaar gewond. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De 22-jarige man was gearresteerd op basis van het duidelijke signalement dat het slachtoffer de politie had gegeven. De recherche gaat verder met het onderzoek en vraagt getuigen die nog geen verklaring hebben afgelegd zich alsnog te melden.