Westland Infra de fout in met energiemeters

POELDIJK - Netbeheerder Westland Infra moet een boete van 600.000 euro betalen. Het netwerkbedrijf heeft de wet overtreden door gas- en elektriciteitsmeters te leveren aan grootverbruikers. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt.

De verkoop of het verhuur van energiemeters is een vrije markt waarop netbeheerders zich niet mogen begeven. 'Het kan marktverstorend werken als de netbeheerder commerciële activiteiten verricht', legt ACM-bestuurder Henk Don uit. 'Concurrenten staan dan namelijk op achterstand, omdat de netbeheerder door zijn publieke taak beschikt over klantgegevens en gebruik kan maken van zijn naamsbekendheid.'

Daarnaast loopt een netbeheerder door commerciële activiteiten te ontplooien een financieel risico. Daardoor kan volgens de toezichthouder de wettelijke taak om te zorgen voor optimaal transport van stroom en gas onder druk komen te staan.