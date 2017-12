Ben jij de huisschilder die we zoeken voor nieuwe TV West serie?

DEN HAAG - Documentairemaker Bart Grimbergen werkt voor Omroep West aan een nieuwe serie over vluchtelingen: mensen die ooit een vak uitoefenden, maar daarin in Nederland, in onze regio, niet aan de bak komen. En daarvoor is hij nog op zoek naar een huisschilder!

Ze hadden in Syrie een goeie leuke baan maar in Nederland kunnen ze hierin geen werk vinden. En dus oefenen ze niet hun vak uit maar prikken ze papier of doen ze vrijwilligerswerk. Bart wil deze vluchtelingen portretteren door ze een dagdeel mee te laten lopen met vakmensen uit ons gebied.

Bart is al aardig ver in het productieproces, hij heeft al een restauranthouder, etaleur en dierenartsassistente gevonden. De eerste opnames zijn zelfs al gemaakt. Met een Syrische vrouwelijke tandarts die haar eigen praktijk had in een dorpje bij Damascus en twee jaar geleden moest vluchten. Zij mist haar werk en mocht een dag meelopen met een tandarts in Den Haag.

Leuke ervaring

'Het was een leuke ervaring. Het was eerst wat ongemakkelijk maar na een paar uur was er een goede klik en mocht ze zelf ook patienten controleren. Ze vond ook gaatjes die de tandarts zelf over het hoofd had gezien. Dat was wel grappig', vertelt Bart.

Huisschilder

Om de serie compleet te maken is Bart op zoek naar een huisschilder die het leuk vindt om mee te werken. 'Ik zoek iemand die open minded en vrolijk is en het leuk vindt om iemand uit Syrie een dagje mee te nemen tijdens zijn werk. Misschien een leuke Haagse schilder met een vlotte babbel?'

Ben jij de huisschilder die Bart zoekt of ken je iemand die dit leuk zou vinden? Mail naar superdebby@omroepwest.nl