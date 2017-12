Blije wethouder wil vaker thema's zoals Mondriaan: rood-geel-wit-blauw levert Den Haag miljoenen op

DEN HAAG - Het Mondriaanjaar heeft ertoe geleid dat Den Haag internationaal nog beter op de kaart staat als aantrekkelijke stad. Dat zegt wethouder Karsten Klein in reactie op de cijfers waar NBTC Holland Marketing eerder op de woensdagochtend mee naar buiten kwam.

Over heel Nederland trok het Mondriaanjaar 600.000 bezoekers, die waren goed voor 110 miljoen euro aan bestedingen. Bijna de helft van deze mensen bezocht Den Haag. Zij gaven hier zo'n 61,6 miljoen euro uit. In de periode januari tot en met augustus 2017 steeg het aantal hotelovernachtingen met tien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal internationale gasten steeg met twintig procent.

Het Mondriaan-themajaar kleurde de stad een jaar lang rood, geel, wit en blauw. Een aantal markante locaties zoals het stadhuis en de Hofvijver en bedrijfsgebouwen van onder meer Deloitte, PostNL en NN Group Nationale Nederlanden werden voorzien van de Mondriaan-look.



Belang van themajaar

Ook honderden Haagse ondernemers speelden hierop in. Dit leverde wereldwijde aandacht op in de media. Er verschenen onder meer publicaties in grote kranten zoals The New York Times, Washington Post, Die Welt, Le Monde en Le Figaro.

Voor wethouder Klein zijn de cijfers een bevestiging van het belang van het middel themajaar. 'Themajaren werken verbindend. Ze kunnen fungeren als kickstart voor meerjarige campagnes om bepaalde onderwerpen nog beter op de kaart te zetten. Verder leidt het tot krachtige en vaak vernieuwende samenwerking tussen overheden, culturele en marketingpartners, organisaties en particulieren. Het Mondriaanjaar heeft laten zien dat inwoners en bedrijven een thema ook echt kunnen omarmen.'



Weer een themajaar

Dat smaakt naar meer, zegt de wethouder: 'Om al deze redenen organiseren we volgend jaar opnieuw een themajaar. Met ‘Feest aan zee' vieren we dat Scheveningen tweehonderd jaar de badplaats is die Den Haag tot die fantastische stad aan zee maakt. We gaan ervan uit dat ook dit themajaar een succes wordt.'