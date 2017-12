'Bloemenexport richting nieuw record'

DEN HAAG - De Nederlandse export van bloemen en planten klimt dit jaar waarschijnlijk naar een nieuw record van 6 miljard euro. Dat voorzien brancheorganisatie VGB en marktonderzoeker Floridata.

Tot en met november heeft de bloemen- en plantenhandel al voor bijna 5,6 miljard euro uitgevoerd. 'Als de exporteurs nu dezelfde omzet realiseren als in december vorig jaar, passeren zij nipt de historische mijlpaal van 6 miljard euro', zegt Wesley van den Berg van Floridata.

Vooral met bloemen worden betere zaken gedaan dan een jaar geleden. Nederlandse exporteurs denken de goede lijn ook komend jaar door te kunnen zetten. Voor 2018 wordt vooralsnog gerekend op een verdere groei van de exportomzet.



Groot-Brittannië probleem

De vraag in bijvoorbeeld Duitsland zit nog altijd in de lift. Ook in Rusland gaat het voor de Nederlandse bloemen- en plantenhandel weer de goede kant op. De uitvoer naar Groot-Brittannië blijft wel een punt van zorg. Niet alleen door de gedaalde koers van het pond, maar ook door mogelijke belemmeringen die nieuwe douaneregels kunnen opwerpen. Een harde brexit kan de export naar deze belangrijke exportmarkt ernstig frustreren.