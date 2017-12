Deel dit artikel:











Meisje belandt onder tram van RandstadRail Het slachtoffer kwam onder de tram terecht op station Buytenwegh (Foto: Regio 15)

ZOETERMEER - Op station Buytenwegh in Zoetermeer is woensdag een minderjarig meisje onder een voertuig van RandstadRail terechtgekomen. Het meisje is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie is er geen sprake van een ongeluk of een misdrijf.

Volgens de brandweer was het meisje bij bewustzijn en aanspreekbaar toen zij met de ambulance mee ging. Het tramverkeer op RandstadRail lijn drie is door de aanrijding verstoord. Vanaf Loosduinen wordt tot halte Seghwaert gereden, daarna wordt de route van tram vier naar de Javalaan gevolgd.