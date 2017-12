Deel dit artikel:











Persoon belandt onder tram van RandstadRail Het slachtoffer kwam bij station Buytenwegh onder de tram terecht (Foto: Regio 15)

ZOETERMEER - Op station Buytenwegh in Zoetermeer is iemand onder een voertuig van RandstadRail terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De hulpdiensten zijn aanwezig en er is ook een traumahelikopter ingezet.

Over de identiteit van het slachtoffer en over zijn of haar toestand kon een politiewoordvoerster woensdagmiddag nog niks zeggen. Het tramverkeer op RandstadRail lijn drie is door de aanrijding verstoord. Vanaf Loosduinen wordt tot halte Seghwaert gereden, daarna wordt de route van tram vier naar de Javalaan gevolgd.