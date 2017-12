Eindelijk: er is nu ook een voorleesboek speciaal voor kleuters met gescheiden ouders

VOORBURG - Veel kleuters met gescheiden ouders herkennen zich niet in de boekjes die ze voorgelezen krijgen. Daarin wonen vader en moeder traditioneel onder één dak. Vader komt thuis uit zijn werk, moeder staat met haar handen in het sop. Maar voor veel kinderen ziet de werkelijkheid er tegenwoordig anders uit. Hun ouders zijn gescheiden en daarom hebben ze 'twee huizen'. Speciaal voor deze kinderen schreef een journaliste uit Voorburg een boek: Drie keer pannenkoeken heet het.

Het boek is geschreven door Charlotte van Kessel. Acht jaar geleden ontmoette ze haar huidige man en die heeft een zoon uit een eerdere relatie: Bjørn. Die was destijds een kleutertje van bijna drie. 'Als je iemand zo leuk vindt, is dat helemaal geen ding. Er was bij ons ook geen gedoe rond een echtscheiding. Maar vaak zie je dat het anders loopt.'

Van Kessel groeide naar eigen zeggen in haar rol van 'reservemoeder' en sloeg ook aan het voorlezen. 'Toen ontdekte ik dat bij de echte klassiekers onder de kinderboeken de gezinnen heel traditioneel zijn. Ik wilde weleens iets leuks maken waar een kindje met twee huizen zich in herkent.'



Geen gedoe over vechtscheidingen

Volgens de Voorburgse is het een 'heel normaal boek'. Van Kessel: 'Dat was ook de bedoeling. Het gaat ook niet over vechtscheidingen of ander gedoe. Het zijn gewoon verhaaltjes over een kindje dat in twee huizen woont. Met in het ene een hele lieve papa en in het andere een hele lieve mama.' Zo'n boek was dringend nodig, zegt ze. 'Het is ook een beetje, welkom in 2017. Zo'n gevoel krijg ik er bij.'

Ook mediator en gezinspedagoge Riëtte Bloem zegt dat zo'n boek meer dan welkom is. 'Het is een goed initiatief. Kinderen moeten zich in boeken kunnen herkennen. Als ze voorgelezen worden en ze herkennen de situatie niet, roept dat vragen op.' Maar volgens de deskundige speelt er nog iets.



Ouders te veel met zichzelf bezig

'Het is ook een goed initiatief omdat het laat zien dat een scheiding niet per se negatief hoeft uit te pakken. Als je relatie strandt en er zijn kinderen bij betrokken is het ook gewoon mogelijk dat het goed verloopt. Dat benoemen vind ik heel positief.'

Toch maken ouders die in scheiding liggen vaak dezelfde fout, zegt de gezinspedagoge. 'Mensen zijn dan heel erg met zichzelf bezig, zeker als er sprake is van een conflict, dat ze het oog op het kind verliezen. Dat kind moet zich maar aanpassen, dat heeft geen keuze. Ouders moeten zich wel beseffen dat ze moeten focussen op het kind.'



Boodschap voor ouders

De schrijfster van 'Drie keer pannenkoeken' herkent zich niet in dit verhaal. In haar situatie verliep alles in goede harmonie. 'Maar ik herken wel veel gedoe in de samengestelde gezinnen om ons heen.' Vanwege al dat gedoe zit er ook een boodschap voor ouders in haar boek.

'Het hoeft niet altijd heel moelijk te zijn. Ik vind het heel knap van de ouders van mijn stiefzoon dat ze altijd met het kind bezig zijn. Stel dat je de nieuwe vriendin van je ex-partner niet leuk vindt, dan moet je dat niet op de voorgrond laten spelen.'



Niet blij met pannenkoeken

In het boek voor kleuters met gescheiden ouders staan waargebeurde verhalen. Maar het is niet te moelijk gemaakt, erkent van Kessel. En waar komt die titel van het boek vandaan? 'Bjørn kwam als kleuter een keer thuis. Toen ik zei dat we pannenkoeken gingen eten, kreeg ik helemaal geen reactie. Dat vond ik raar, want normaal gesproken worden kinderen dan heel blij. Toen bleek dat hij die week voor de derde keer pannenkoeken zat te verstouwen, omdat hij steeds van huis wisselt.'

Dat klinkt stom, maar heeft volgens de schrijfster wel iets logisch. 'Je bespreekt natuurlijk niet altijd alles als ouders, dus ook niet wat je gaat eten. Maar ik vond het wel een grappige titel van een boek. Ik denk dat veel mensen zich erin kunnen herkennen.'