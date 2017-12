Stuur een lieve kerstkaart naar eenzame ouderen!

DEN HAAG - Het Nationaal Ouderenfonds organiseert voor de derde keer een spontane kerstkaartenactie voor (eenzame) ouderen. Stuur jij ook een kaartje? Doe dat voor 18 december.

Veel ouderen zijn alleen met de feestdagen. Ze hebben geen mensen om zich tijdens de kerst en ontvangen ook geen kerstpost. Daar wilt het Nationaal Ouderenfonds verandering in brengen. Als we namelijk met z'n allen een lieve kerstgroet op de post doen, zorgen we voor een leuk kerstfeest voor iedereen en een glimlach op de gezichten van de eenzame ouderen.

Niet alleen volwassenen worden gevraagd om kaartjes te versturen, maar ook basisschoolleerlingen. Op dit moment hebben 1.500 scholen toegezegd om in de pen te klimmen. De stichting wilt heel Nederland oproepen om een kaartje te sturen en het aantal (120.000! kaarten) van vorig jaar te overtreffen. Dus bij deze:

Wil je een eenzame oudere blij maken met een handgeschreven kerstkaartje? Stuur deze dan gefrankeerd vóór 18 december op naar:

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Postbus 156, 3980 CD Bunnik