Frank Koen wordt waarnemend burgemeester Wassenaar

WASSENAAR - Frank Koen wordt waarnemend burgemeester van Wassenaar. Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, laat weten dat CDA'er Koen op 11 januari 2018 wordt benoemd.

Burgemeester Charlie Aptroot vertrekt in januari als waarnemend burgemeester van de gemeente. Dat liet hij vorige maand weten aan Omroep West. Aptroot is ook burgemeester van Zoetermeer. Het hebben van twee banen valt hem erg zwaar.

Omdat er in maart gemeenteraadsverkiezingen zijn, is besloten opnieuw een waarnemend burgemeester aan te stellen. Frank Koen blijft tot zeker maart 2019 in die functie. In het najaar zullen de zittende fractievoorzitters kijken wat er na die tijd gebeurt.



In opspraak

Koen moet zich van de commissaris van de Koning gaan richten op de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Wassenaar gaat mogelijk fuseren met een andere gemeente. Over de toekomst van Wassenaar wordt pas na de gemeenteraadsverkiezingen een besluit genomen.

Koen was van 2004 tot 2010 burgemeester van Zederik. Daarna was hij zes jaar lang burgemeester in Capelle aan den IJssel. Hij kwam in opspraak omdat hij jarenlang niet in zijn werkplaats ging wonen, maar in zijn villa in Lexmond bleef. In 2016 werd hij waarnemend burgemeester van Katwijk. Hij was de tijdelijke opvolger van Jos Wienen, die nu in Haarlem werkt.

LEES OOK: Wassenaar: pas na maart besluit over de toekomst