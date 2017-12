Frances (62) uit Voorhout zoekt kunst van haar opa

VOORHOUT - Helaas heeft Frances de Vries haar opa nooit gekend, maar ze weet wel dat hij heel creatief was. Ze zoekt kunst van hem en schakelde SuperDebby in.

Het begon allemaal toen het nichtje van Frances een poesiealbum vond met prachtige tekeningen van hun opa. Hij heet Cornelis Franx en is geboren in Friesland. Van 1920 tot 1938 woonde hij in Den Haag.

Opa Cornelis was erg creatief en schilderde en tekende veel. Door de vondst van haar nichtje werd de nieuwsgierigheid groter om meer kunst van haar opa terug te vinden. Waarschijnlijk heeft hij wel meer getekend en weggegeven aan vrienden. Frances hoopt dan ook via SuperDebby die kunst terug te vinden.

Heb jij thuis tekeningen of schilderijen liggen van Cornelis Franx? Of heb je een tip? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl