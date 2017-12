Advocaat: 'Verdachte schietpartij op woonwagenkamp Alphen aan den Rijn handelde uit noodweer'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaar Stefan M. (37), die vastzit vanwege een schietpartij op een woonwagenkamp in Alphen aan den Rijn afgelopen augustus, handelde uit noodweer. Dat betoogde zijn advocaat woensdag in de Haagse rechtbank. Hij wil niet dat zijn cliënt vervolgd wordt voor poging tot moord, waar het Openbaar Ministerie hem van verdenkt. Bij de schietpartij raakten twee mannen uit Alphen aan den Rijn gewond.

De aanleiding voor de schietpartij is volgens de officier van justitie een 'al jaren lopend geschil' tussen de verdachte en de slachtoffers. Waar dat geschil over gaat werd tijdens de zitting niet duidelijk. Het is alleen nog niet afgelopen, volgens de officier.

M. reed op de avond van de schietpartij naar het woonwagenkamp op het Goudse Rijpad. Nadat hij bovenaan de dijk had staan plassen reed hij het kamp op. Over wat er toen gebeurde verschillen de lezingen. Volgens de officier van justitie reed M. eerst een brievenbus omver om daarna in te rijden op de slachtoffers, tussen twee vrachtwagens door te rijden en te eindigen in een sloot.



'Hij probeerde te vluchten'

Volgens de advocaat van M. ging het anders en probeerde M. juist te vluchten omdat de slachtoffers met een honkbalknuppel op zijn auto hadden geslagen. M. zou, volgens de advocaat, niet op de mensen zijn ingereden. Ook zou M. zich uitgeleefd hebben op spullen van de bewoners van het woonwagenkamp. Toen zij wilden ingrijpen, begon M. te schieten 'Hij kon niet anders', zei zijn advocaat.

Volgens de raadsman schoot M. in de grond. De officier van justitie vond dat lastig te geloven: 'De verdachte loste drie schoten, waarvan er twee raak waren. Dat is wel heel toevallig.' Twee mannen werden geraakt door de kogels. Bij één van hen zit het projectiel zo dicht bij een zenuw in zijn rug, dat de kogel niet verwijderd kan worden. Het andere slachtoffer werd getroffen in zijn been. De kogel raakte een slagader. 'Het bloed spoot eruit,' verklaarden toegesnelde agenten later.



'Voor me pestleier geschoten'

Eenmaal in het ziekenhuis schreef één van de slachtoffers op zijn Facebookpagina: 'Voor me pestleier geschoten'. Ook kondigde hij aan dat het incident 'nog een staartje' zou krijgen. Na de schietpartij ontstond een klopjacht in Alphen aan den Rijn. Zo viel een arrestatieteam binnen bij een pand aan de Compierekade op zoek naar de verdachte. Die meldde zich drie dagen later bij de politie. Hij zit op dit moment vast in Krimpen aan den IJssel. De rechtbank besliste woensdag dat M. vast moet blijven zitten.

Voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, wil de advocaat van M. nog een aantal verdachten horen. Vier getuigen wilden na de schietpartij geen verklaring afleggen. Het gaat onder meer om de dochter van één van de slachtoffers.



Reconstructie

Het Openbaar Ministerie had geen bezwaar tegen het verzoek van de advocaat, maar denkt dat het weinig zin heeft: 'Ik denk dat het een vrij zinloze exercitie is,' zei de officier van justitie. Ook verzocht de advocaat om een reconstructie van het incident. De rechtbank heeft daar nog geen besluit over genomen.

LEES OOK: