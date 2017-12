Alphense kinderen bezorgen ouderen zelfgemaakte kerstgroet

ALPHEN AAN DEN RIJN - Veel mensen staan er niet bij stil, maar het komt heel vaak voor: ouderen die de feestdagen eenzaam en alleen doorbrengen. Leerlingen van basisschool Het Mozaïek uit Alphen aan den Rijn hebben daarom de afgelopen dagen kerstkaarten gemaakt. Woensdag zijn ze bezorgd.

De scholieren van Het Mozaïek kwamen in actie na een oproep van het Nationaal Ouderenfonds. 'Dat vonden we een heel goed initiatief en daarom wilden we dat met de klas ook heel graag doen', zegt juf Stéphanie Rijken.

Ongeveer een miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. Volgens het Nationaal Ouderenfonds zitten er van hen zo'n 200.000 alleen tijdens de feestdagen. Zonder een kaart, een belletje of visite.

'Ontzettend fijn'

Groep 6 van de Alphense basisschool bracht woensdagochtend een bezoek aan de bewoners van zorgcentrum Rietveld. Met handgemaakte kerstcreaties werden ze hartelijk ontvangen door de bewoners. 'Ik vind het ontzettend fijn dat jullie aan ons denken', reageert een van de bewoonsters.

'Veel mensen zijn daar eenzaam', vertelt leerling Isabella. 'Iedereen moet vrolijk zijn met kerst.' En dat vindt haar klasgenootje Liliana ook. 'Wij doen dit zodat de mensen in dat verzorgingshuis gelukkig zijn tijdens de kerst.'



Stuur zelf een kaart

Het Nationaal Ouderenfonds roept sowieso nog op om een 'mooie kerstgroet' te sturen naar mensen die het hard nodig hebben deze maand. Kaarten kunnen worden gericht aan het Nationaal Ouderenfonds, postbus 156, 3980 CD in Bunnik. De kaarten worden dan bezorgd bij ouderen in heel Nederland.