Haagse voetbalhistorie komt weer tot leven

DEN HAAG - Schrijver Rob Pronk verzamelt al tien jaar lang alle informatie over het Haagse amateurvoetbal. Donderdag lanceert hij zijn nieuwe boek 'Van Harry en Melbi tot Humphrey en Sjaak'. Het is al het vierde boek dat Pronk schreef over de geschiedenis van het Haagse voetbal.

Het boek is samengesteld met behulp van foto's, tips en contactgegevens die mensen hebben achtergelaten op de site van Pronk. Op deze site zijn alle ins en outs te vinden over het Haagse amateurvoetbal.

'Aan de hand van de foto's en andere dingen die ik ontvang ga ik verhaaltjes maken. Voor aanvullende informatie kijk ik meestal nog wel in het archief of in oude boeken,' vertelt Pronk. De verhalen worden niet in chronologische volgorde verteld. 'Het zijn verhalen kriskras door de tijd. De oudste foto uit het boek komt uit 1917, maar er zitten ook clubfoto's van vorig seizoen in.'



Met zijn tweeën

Samen met oud Haags amateurvoetballer Rob van der Vegt is Pronk het archief ingedoken. De twee hebben sinds een tijdje de krachten gebundeld. 'Rob heeft mij heel erg gemotiveerd om mee te helpen aan het boek. Ik kan hem, met mijn ervaring als amateurvoetballer, helpen bij uitzoeken van moeilijke vraagstukken,' aldus Van der Vegt.

De boeken van Pronk voorzien in een behoeft. Deel vier is vanaf donderdag te bestellen, maar deel vijf zal ook niet lang op zich laten wachten. Pronk is er al mee bezig. 'Ik heb op mijn computer al een mapje aangemaakt, waarin in nu alle nieuwe informatie verzamel. Ik hoop binnenkort te kunnen beginnen met het vijfde deel.'



Hang naar vroeger

Waarom de boeken zo in trek zijn kan Pronk wel verklaren. 'Mensen hunkeren naar vroeger. Jaren geleden speelden voetbalclubs een grote rol in het dagelijks leven. Er werden in voetbalkantines grote feesten gehouden, bruiloften werden er gevierd en mensen gingen bij wijze van spreken op vakantie naar de voetbalclub. Het waren hele hechte clubs.'

