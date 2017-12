Deel dit artikel:











Kritiek op proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones in Den Haag Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad heeft kritiek op de vrijwillige vuurwerkvrije zones die de stad tijdens de jaarwisseling invoert. Bewoners kunnen met elkaar afspreken dat in hun straat of plein geen vuurwerk afgestoken mag worden en moeten er zelf op letten dat de afspraak nageleefd wordt. Dat gaat niet werken, vrezen sommige partijen.

In Den Haag zijn rondom ziekenhuizen en stadsboerderijen verplichte vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat betekent dat mensen hier geen vuurwerk mogen afsteken. De politie ziet erop toe dat dit verbod wordt nageleefd. Bij de vrijwillige vuurwerkvrije zones spreken bewoners met elkaar af dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden. De gemeente levert zo nodig een bord waarop de zone staat aangegeven. Het gaat om een kartonnen bord.

Lachertje Verschillende partijen verwachten weinig van deze vrijwillige vuurwerkvrije zones. 'Het is natuurlijk een lachertje' zei PVV-raadslid Willie Dille tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad woensdagmiddag. 'Niemand gaat zich hieraan houden en die kartonnen borden worden in de fik gestoken.' De PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat de politie of bijzondere opsporingsambtenaren een rol zouden moeten krijgen bij de handhaving van de vrijwillige vuurwerkvrije zones. 'Want wat kunnen bewoners in zo'n zone als iemand tijdens de toegestane uren toch vuurwerk afsteekt?' vroeg PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster zich af.

Proef Burgemeester Krikke is er niet zo bang voor dat het niet gaat werken. 'Ik ga ervan uit dat mensen hechten aan afspraken die ze maken en dat ze die afspraken zelf kunnen handhaven. En als er misdragingen zijn in zo'n straat dan treedt de politie natuurlijk wel op. Bovendien gaat het om een proef en die evalueren we na de jaarwisseling.'