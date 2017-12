Robin van Galen ambitieus met waterpoloërs: 'Neem een voorbeeld aan AZC'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voor volle tribunes in Alphen aan den Rijn verloren de Nederlandse waterpoloërs ook hun tweede World League-wedstrijd, maar bondscoach Robin van Galen ziet genoeg postieve uitgangspunten ondanks de nederlaag tegen topland Hongarije (6-13). 'Wij moeten andere doelen stellen', vertelt de Reeuwijker aan Omroep West. 'We willen tegen de wereldtop aan schurken.'

In het uitverkochte zwembad AquaRijn, de thuishaven van AZC, hield Nederland halverwege de schade nog beperkt met een 4-5 achterstand. Vervolgens nam negenvoudig olympisch kampioen en regerend vicewereldkampioen Hongarije afstand van Oranje. 'Dan is het voor ons, gezien de vermoeidheid, heel moeilijk om hetzelfde niveau te blijven hanteren als in het begin van de wedstrijd', aldus Van Galen.

De 44-jarige coach, die in 2008 olympisch goud veroverde met het Nederlands vrouwenteam, heeft sinds 2013 de mannen onder zijn hoede. Eén van zijn stokpaardjes is dat spelers in het buitenland een streepje voor hebben. 'Omdat de competitie van een hoger niveau is, daar meer getraind wordt en er goede coaches langs de kant staan. Dat laat hier in Nederland nog te wensen over. Maar er wordt wel goed aan gewerkt, bijvoorbeeld in Alphen en Gouda.'

GZC Donk

Lars Reuten (24) speelde de afgelopen jaren in Spanje en Hongarije, maar de Gouwenaar keerde deze terug in zijn woonplaats bij Widex/GZC Donk, waar hij twee keer per dag traint. Hoofreden daarvoor was het afronden van zijn studie. 'Het is altijd leuk om thuiswedstrijden te spelen, zeker in zo'n vol bad', reageert Reuten op de sfeer in Alphen aan den Rijn.

Volgens hem is Nederland nog ver verwijderd van het niveau van Hongarije. 'Ik denk dat we daar nog wel een paar stappen voor moeten zetten. Wij moeten onszelf een beetje vergeleken met landen als Roemenië, Duitsland, Slowakije. Het gaat nog wel een paar jaar duren voordat we op het niveau van Hongarije zitten.'



AZC

Ongeacht zijn zienswijze op de Nederlandse eredivisie, is Van Galen wel complimenteus over AZC. 'Ik vind het mooi wat hier gebeurt', verklaart de keuzeheer. 'De gemeente staat erachter. AZC als club timmert aan de weg, speelt prachtige wedstrijden in de Champions League en heeft een goede ploeg bij elkaar. Daar zouden meerdere gemeenten en clubs een voorbeeld aan kunnen nemen.'

Februari wordt een belangrijke maand voor Oranje. Dan treedt Nederland in de World League thuis aan tegen Spanje, waarna koers wordt gezet voor de Euro League in Kroatië. Van Galen: 'Daar spelen we tegen toplanden als Servië, Kroatië en Griekenland. Een goede graadmeter voor ons, dat we weer tegen de wereldtop aan schurken. En daarna moeten we ons tegen Litouwen kwalificeren voor het EK in Barcelona.'

