Eis: 3,5 jaar cel voor beroving gehandicapte in Noordwijk

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft 3,5 jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een 27-jarige man uit Polen die onder meer een man in een rolstoel in Noordwijk heeft beroofd. De verdachte heeft volgens justitie ook andere delicten gepleegd in Noordwijk en in Noordwijkerhout.

Het gehandicapte slachtoffer was in de nacht van 31 augustus dit jaar onderweg naar het huis van zijn ouders. Onderweg werd hij in het Engels aangesproken door een man met een opvallende rugzak. De man pakte daarna een mes uit zijn broekzak en zei dat hij de man overviel, maar dat hij hem ook kon neersteken. Hij beroofde het slachtoffer van een map met harde schijven, pakte zijn koptelefoon af en ging ervandoor.

De rugzak van de overvaller werd later teruggevonden in een hotelkamer in Noordwijk. In de kamer werd ook DNA van de verdachte gevonden.





Schaamteloosheid

De man wordt ook verdacht van inbraak in een auto in augustus waarbij onder meer een navigatiesysteem werd meegenomen. Hij zou in dezelfde maand ook een woning zijn binnengeslopen en portemonnees hebben meegenomen. Daarnaast staat hij terecht omdat hij traangas bij zich zou hebben gehad.

De officier van justitie wees op de frequentie en schaamteloosheid van de vergrijpen en vindt een langdurige gevangenisstraf passend. De uitspraak is over twee weken.