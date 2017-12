Column: Gratis geld

DEN HAAG - Gratis geld. Dat wil iedereen. Maar zelf geld uitdelen, daar zijn weinigen voor te porren. Toch zijn er mensen die denken dat er soms geld wordt uitgedeeld. Ik heb het dan met name over jongeren die zich als zogeheten ‘moneymule’ voor het karretje van gehaaide criminelen laten spannen. Ze stellen hun bankrekening ter beschikking. Daar wordt geld op gestort. Dat neemt iemand samen met hen bij een pinautomaat weer op. En in ruil voor die kleine dienst ontvangen ze bijvoorbeeld 100 euro.

Gratis geld dus! Bij u en mij gaan nu alle alarmbellen af. Maar jongeren stinken er op grote schaal in. Ze denken: wat kan er misgaan? Het antwoord is: heel wat. Want dit is witwassen en dat is strafbaar.

Achter dit soort verzoeken gaan complexe criminele organisaties schuil. Laatst hebben OM en politie er weer eentje opgerold. Die zou voor zo’n twee miljoen euro bedrijven hebben opgelicht.

De bende verstuurde phishing-mailtjes naar bedrijven en belde ook alsof ze van de bank waren om zo bankgegevens te achterhalen. Daarmee vroegen de criminelen bankpassen aan op naam van het bedrijf, hengelden die uit de brievenbus en maakten vervolgens met een card-reader geld over van het bedrijf naar de moneymule.

En via die moneymule namen ze het geld weer op. De twee hoofdverdachten zitten inmiddels vast en ook vier zogeheten cashers. Dat zijn de criminelen die met moneymules meegaan om te pinnen. Achter de moneymules gaan we ook nog aan. Niet erg ingewikkeld want hun rekeningnummers zijn bekend.

Wie onder de 18 is en zich voor de eerste keer heeft laten gebruiken als moneymule komt er meestal met een taakstraf vanaf. Maar dat is niet het hele verhaal. Want je hebt meteen een strafblad, komt op een zwarte lijst van de banken, kan geen bankrekening openen en ook naar een hypotheek kan je fluiten.

Dus vergooi je toekomst niet voor een fooi. Wees geen geldezel. En bedenk: als iets te mooi klinkt om waar te zijn… dan is het dat ook!

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

