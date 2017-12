Van Queen tot de president: allemaal kwamen ze in het World Forum

DEN HAAG - Zelf noemt hij als hoogtepunten het eerste optreden ooit van Queen in Nederland, concerten van Frank Sinatra en Miles Davis, het bezoek van de eerste man op de maan, Neil Armstrong. En natuurlijk Barack Obama die er tijdens de nucleaire top in 2014 zat te onderhandelen. 'Groter kan gewoon niet. Dit is toch het mooiste plekje in het World Forum,' zegt general manager Michiel Middendorf over de grote zaal van het voormalig Congresgebouw, dat woensdag na een grondige verbouwing met een feest wordt heropend.

De houten vloer van de zaal zelf én die van het podium werden helemaal vervangen. De podiumvloer moest worden vernieuwd vanwege een lekkage. De hele luchtbehandelingsinstallatie werd vervangen, een apparaat zo groot als een gemiddeld eengezinshuis, en er kwam een sprinklerinstallatie. 'En mensen kunnen hier nu weer genieten van de grootste theaterzaal van Nederland.' Want dat is de zaal nog steeds met 2161 zitplaatsen.

Het Congresgebouw, zoals het toen heette, werd in 1969 opgeleverd in aanwezigheid van Prins Bernhard. In 2002 wordt het geprivatiseerd en komt het in handen van projectontwikkelaar TCN. Als dat ruim tien jaar later failliet gaat, neemt de gemeente het gebouw weer over. Eén van de bekendste festivals die er worden gehouden, het North Sea Jazz Festival, is dan al lang verhuisd naar Rotterdam.



Afhankelijk van internationaal bezoek

De nieuwe eigenaar besluit fors te investeren in het complex. Totale kosten: 28 miljoen euro. Maar volgens de manager en wethouder Karsten Klein (CDA) levert een groot congresgebouw de stad ook heel veel op. 'We zijn in Den Haag voor onze werkgelegenheid erg afhankelijk van het internationale bezoek. Congresgangers geven zo’n driehonderd euro per overnachting uit. Daar hebben Haagse ondernemers belang bij. En we moeten zorgen dat die stroom aan zakelijke bezoekers, maar ook de stroom van toeristen naar de stad toekomt. Dus vandaar die inspanningen.'

Speelt ook mee dat het aantal congressen in Den Haag enorm is toegenomen. Dat komt weer omdat de gemeente fors heeft geïnvesteerd in een bureau dat die naar de stad haalt. 'Dat heeft zo goed z’n best gedaan dat er vijftig procent meer congressen in de stad zijn. Dan moet je ook zorgen dat de faciliteiten echt up to date zijn.'



Goed te verantwoorden

Klein vindt het dan ook goed te verantwoorden dat een gemeente zo’n groot gebouw in bezit heeft, ook al wordt het geëxploiteerd door een commercieel bedrijf. 'Vergelijk het met een brug of haven. Die worden ook gerealiseerd door de overheid. Dat kan je niet aan de markt overlaten.'

In het World Forum The Hague worden ongeveer 220 evenementen per jaar gehouden. Van grote internationale meerdaagse congressen tot kleinere landelijke bijeenkomsten. En dan nog theatervoorstellingen. Woensdagavond gaat bijvoorbeeld West Side Story in première. Middendorf: 'Het kan hier in de koude wintermaanden heel gezellig worden.'