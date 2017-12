Oranje-handbalsters bereiken halve finale op WK

REGIO - Met een overtuigende overwinning heeft het Nederlands vrouwenteam de halve finales bereikt op het wereldkampioenschap handbal in Duitsland. De ploeg van speelsters Yvette Broch uit Monster en Danick Snelder uit Pijnacker was woensdagavond in de sporthal van Magdeburg met 30-26 te sterk voor Tsjechië. Oranje treft nu Noorwegen of Rusland.

Makkelijk ging het niet voor de vrouwen van bondscoach Helle Thomsen. Lois Abbingh sleepte de ploeg er doorheen met liefst veertien doelpunten. Bij rust leidde Nederland 'slechts' met 17-16.

Het is de vierde keer op rij dat Oranje de laatste vier haalt van een titeltoernooi. De vorige keren leverden historisch zilver op bij het WK van 2015, de vierde plaats op de Olympische Spelen van Rio in 2016 en nogmaals zilver op het EK van 2016.

Tegenstander

De tegenstander in de halve finale komt uit de confrontatie tussen titelverdediger Noorwegen en Rusland, later woensdag. Noorwegen was de drie voorgaande kampioenschappen steeds de ploeg die Oranje versloeg.

Oranje was beducht voor de vechtlust en het doorzettingsvermogen van de Tsjechische vrouwen. Het eigen spel op het WK was bovendien wisselvallig geweest. De winst op Japan bijvoorbeeld in de achtste finales was er op wilskracht in een verlenging uitgesleept. De vrees bleek niet ongegrond, want ondanks een flitsende start van Oranje kreeg het maar moeilijk greep op de Tsjechische vrouwen.

Strakke dekking

In de eerste tien minuten liep Nederland uit naar 8-2. Tsjechië had in die beginfase niets in te brengen dankzij de strakke dekking van Nederland en de attente keepster Tess Wester. Abbingh was bovendien op dreef met haar schoten vanuit de tweede lijn. Maar Tsjechië herstelde zich van de zwakke ouverture en werd steeds sterker. De voorsprong slonk, Oranje begon veel kansen te missen, met als resultaat dat bij rust de marge nog maar één doelpunt was 17-16.

In de tweede helft werd het knokken. Nederland hield licht overwicht, maar Tsjechië klampte steeds weer aan. Comfortabel zicht op de winst was er geen moment, ook omdat Oranje slordig was in de afwerking. Abbingh onderscheidde zich door wel te blijven scoren en het was vooral aan haar trefzekere rechterarm te danken dat Nederland in de slotfase de zege en daarmee de halve finale in de wacht sleepte.

