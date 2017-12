Opstelling ADO: Gorter moet gemis Kanon opvangen tegen Roda JC

DEN HAAG - Donny Gorter moet het gat opvullen dat de geblesseerde Wilfried Kanon heeft achtergelaten bij ADO Den Haag. De middenvelder mag woensdagavond als basisspeler beginnen in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Danny Bakker schuift een linie naar achteren en sta nu centraal achterin op de vrijgekomen positie van Kanon.

Tom Beugelsdijk is terug in de selectie van ADO, maar de verdediger begint als wisselspeler. Voor doelman Robert Zwinkels is de ontmoeting met Roda JC een bijzondere mijlpaal: hij verdedigt voor de honderdste keer het Haagse doel.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Bakker, Meijers; Immers, El Khayati, Gorter; Becker, Johnsen, Hooi.

ADO Den Haag - Roda JC live op 89.3 FM Radio West

Jurjus; Dijkhuizen, Werker, Ananou, Vansteenkiste; El Makrini, Gustafson, Ndenge; Rosheuvel, Schahin, Engels.

Het eredivisieduel ADO Den Haag - Roda JC is woensdagavond vanaf 20,45 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en Kevin Visser doen verslag vanuit het Cars Jeans Stadion. De wedstrijd is ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram.