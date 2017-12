West Wekker: ADO pakt de volle mep en grote zaal World Forum heropend

DEN HAAG - Goedemorgen! ADO Den Haag heeft de volgende drie punten binnen. De ploeg van Alfons Groenendijk won van Roda JC. Ook in de West Wekker aandacht voor de grote zaal van het voormalig Congresgebouw in Den Haag, die is heropend.

1. ADO Den Haag verslaat Roda JC met 3-2

Na een 1-2 achterstand weet ADO toch te winnen dankzij twee goals van Lex Immers en één van Erik Falkenburg. ADO blijft achtste in de Eredivisie.

2. Van Queen tot de president: allemaal kwamen ze in het World Forum

De grote zaal van het voormalig Congresgebouw in Den Haag werd gisteren na een grondige verbouwing heropend. De zaal was een paar jaar dicht. In het World Forum The Hague worden ongeveer 220 evenementen per jaar gehouden.

3. Haagse voetbalhistorie komt weer tot leven

Schrijver Rob Pronk verzamelt al tien jaar lang alle informatie over het Haagse amateurvoetbal. Vandaag lanceert hij zijn nieuwe boek 'Van Harry en Melbi tot Humphrey en Sjaak'. Het is het vierde boek dat Pronk schreef over de geschiedenis van het Haagse voetbal. Hij krijgt de verhalen soms gewoon in de schoot geworpen.

4. Perrons op station Delft Zuid geven zelf seintje bij vorst: nu strooien

Tussen de perrontegels van station Delft Zuid worden morgen sensoren geplaatst die de temperatuur kunnen meten. De sensoren sturen een signaal als de temperatuur in de buurt komt van het vriespunt. Op deze manier kan ProRail snel strooien tegen gladheid. Meer hierover om 07.15 uur bij Radio West.

5. Start WK darts met Haagse Raymond van Barneveld

Van vandaag tot en met 1 januari wordt het PDC WK darts gehouden in Londen. Namens Nederland doen er acht mensen mee, onder wie Hagenaar Raymond van Barneveld.

Het weer: Af en toe zon, buien, een krachtige westenwind en een graad of 7.

Vanavond op TV West: Ik denk aan jou

In 'Ik denk aan jou' brengt presentator Johan Overdevest licht in de donkere decembermaand bij eenzame Hagenaars. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ruim 18.000 inwoners van Den Haag vanaf 20 jaar zich eenzaam voelen. Ze zijn letterlijk alleen vanwege het wegvallen van een partner, omdat ze ziek zijn of omdat de taak van mantelzorger zwaar op hun schouders drukt. Johan bespreekt de problemen en brengt een beetje licht in de duisternis met de liefdevolle luchtigheid die zo kenmerkend is voor de TV West-presentator. Gelukkig zijn er in Den Haag veel initiatieven die ertoe bijdragen dat mensen met elkaar in contact komen. De Boodschappen Begeleidingsdienst bijvoorbeeld begeleidt mensen die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen. Ook zien we initiatieven zoals 'Open je hart' en 'Het Voor Elkaar Café' in het nieuwe televisieprogramma. Last but not least gaat Johan Overdevest de straat op met de vraag ‘Kent u iemand die eenzaam is?’. Gewapend met een goedgevuld kerstpakket staat hij later samen bij diegene op de stoep. De moraal van het programma is dat niemand alleen mag zijn in december.