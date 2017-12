Deel dit artikel:











Lex Immers is het scoren nog niet verleerd: 'Dat is nog steeds mijn kwaliteit' Lex Immers laat zich bejubelen tegen Roda JC. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Eindelijk. Dat gevoel had menig ADO Den Haag-aanhanger nadat Lex Immers weer eens liet zien dat hij het scoren nog niet is verleerd. Niet in de laatste plaats hijzelf. 'Zeg dat wel', zei de Hagenaar over zijn twee treffers tegen Roda JC (3-2 winst).

'Na vijftien wedstrijden, geloof ik. Dat je die eerste goal maakt en dan ook gelijk de tweede. Dat is wel bijzonder. Daar ben ik wel heel erg blij mee.' Sinds zijn terugkeer bij ADO afgelopen zomer stond Immers nog droog. Ontelbare keren moest de middenvelder aan mensen uitleggen waaraan dat heeft gelegen. 'Dat je een andere positie in het veld hebt gekregen, een andere rol in het veld. En dat je dan meer verdedigend speelt dan dat de mensen eigenlijk gewend zijn.' Dienende speler Op voorheen de nummer 10-positie kreeg hij veel vaker de kans om tot scoren te komen. 'Als dienende speler overal gaten dichtlopen en voor de goal komen. Dat is mijn kwaliteit altijd geweest. Ik heb vandaag laten zien dat dat nog steeds een kwaliteit van mij is.' Welk doelpunt lekkerder was? 'Ik vond de eerste net iets mooier. Maar de tweede was net zo belangrijk voor mij.' Het was Immers namelijk maar om één ding te doen. 'Dat is ook waarvoor ik terug ben gekomen bij ADO: belangrijk zijn voor de ploeg. Ik denk dat ik dat vandaag heb gedaan. En wel meerdere wedstrijden, maar daarin ben ik op een andere manier beslissend geweest.'





LEES OOK: ADO toont veerkracht en rekent af met Roda JC