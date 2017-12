Deel dit artikel:











Grote rookwolken uit bedrijfspand langs A20 in Maasdijk De brandweer had het vuur snel onder controle (Foto: Regio15)

MAASDIJK - In een bedrijfsgebouw aan de Transportweg in Maasdijk is donderdagochtend rond 6.30 uur brand uitgebroken. Er ontstonden flinke rookwolken doordat een vrachtwagen in het pand vlam vatte.

Volgens de WOS, mediapartner van Omroep West, heeft de brandweer het vuur in korte tijd geblust. Rond 07.30 uur was de brand onder controle. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Omdat het bedrijfspand vlak langs de snelweg A20 loopt, was er de angst dat het langsrijdend verkeer last zou kunnen krijgen van de rookpluimen. Maar dat kon de brandweer door snel ingrijpen voorkomen.

Onderzoek De brandweer controleert en ventileert het pand. Daarna zal de brandweer met de politie onderzoek gaan doen naar de oorzaak van de brand. LEES OOK: Weer grote brand Westland, veel rookontwikkeling bij brand in De Lier