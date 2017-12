Anouk, Mr. Probz en Achmed Akkabi voeren actie voor 400 asielkinderen

DEN HAAG - Zangeres Anouk uit Den Haag, zanger Mr. Probz uit Zoetermeer en de Haagse acteur Achmed Akkabi voeren donderdag actie voor een 'humaan kinderpardon'. Samen met tientallen andere bekende Nederlanders vinden ze dat asielkinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen in ons land moeten kunnen blijven.

Ze beginnen hiervoor donderdag een campagne in samenwerking met het platform DeGoedeZaak. Samen met onder anderen Humberto Tan, Angela Groothuizen, Arie Boomsma en Katja Schuurman willen ze de politiek overhalen om vierhonderd in Nederland opgegroeide en gewortelde kinderen een definitief thuis te geven. 'Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega's, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons', laat de groep BN'ers weten bij de petitie.

Samen met maatschappelijke organisaties zullen de BN'ers via internet veertig dagen actie voeren om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen via de website ZeZijnAlThuis.nl.



Uitzetten

'Deze kinderen zijn hier door hun ouders heen gebracht, soms zelfs als baby. Ze weten inmiddels niet beter dan dat dit hun thuis is. Hen nu uitzetten, beschadigt hen in hun ontwikkeling én is een verspilling van hun talent. Het gaat maar om een kleine groep kinderen', aldus voormalig Tweede Kamerlid Tofik Dibi.

De organisatie Defence for Children is donderdag met een aantal kinderen aanwezig zijn bij een asieldebat in de Tweede Kamer. Het huidige kabinet is geen voorstander van verruiming van het kinderpardon.

