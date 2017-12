Hond Laika blijvend doof door vuurwerkbom

GOUDA - Tijdens een praatje met de buurman na een uitlaatrondje kreeg de Goudse Wendy Heij de schrik van haar leven. Door een nitraatbom die vlak naast haar ontplofte, is haar hond Laika blijvend doof geworden.

'Ik zag een groepje van ongeveer negen jongens een huis bekogelen in de Woudstraat met sneeuwballen', vertelt Wendy. 'Vervolgens riepen de jongens dat de bewoner van het huis eraan kwam en toen lag er uit het niets een vuurwerkbom naast mijn hond, ik schrok me kapot.'

Volgens Wendy gaven de jongens die de sneeuwballen gooiden aan dat ze de nitraatbom uit het dakraam van het huis zagen komen. De eigenaar van het huis ontkent dit echter. 'Ik heb dus eigenlijk nog geen idee wie nou uiteindelijk de bom heeft gegooid.'

Laika reageert niet meer

In eerste instantie merkte Wendy niks aan haar herdershond Laika, want ze had geen pijn en liep gewoon mee. Pas toen ze thuiskwam kreeg ze iets door: 'Ze reageerde niet toen ik haar riep voor een snoepje, pas toen ze mij zag kwam ze naar me toe.'

Wendy belde daarop meteen de dierenarts, maar die gaf aan dat hij weinig kan doen als er geen schade aan de buitenkant van het oor te zien is. Volgens de dierenarts zou het kunnen dat er nog enig herstel plaatsvindt, maar dat zou dan binnen nu en drie weken moeten gebeuren.



Harde klappen

Volgens verschillende dierenklinieken uit de regio is blijvende doofheid door vuurwerk uitzonderlijk. Dierenarts Robbert van Leeuwen van het Huisdierenziekenhuis heeft het in de afgelopen 14 jaar in ieder geval niet meegemaakt: 'Dan moet de klap echt ontzettend hard en heel dichtbij zijn geweest.'

'Het geeft maar weer aan hoe gevaarlijk vuurwerk is en dat het heel wat schade kan veroorzaken', vertelt van Leeuwen. 'Het is ontzettend moeilijk om je hond tegen zulke omstandigheden te beschermen, maar de grootste tip is om toch vooral goed uit te kijken wanneer je met je hond buiten loopt.'



Waarschuwing

Wendy hoopt in ieder geval dat haar Facebookbericht mensen genoeg waarschuwt: 'Het is nu mijn hond die het slachtoffer geworden is van het vuurwerk, maar er stond ook een meisje bij ons toen het gebeurde. Het had dus nog erger af kunnen lopen.'

