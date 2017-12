Operatie 'Hoge Nood': Steeds meer aanmeldingen voor openbare toiletten

WESTLAND - De gemeente Westland maakt werk van openbare toiletten. Voorafgaand aan de 'Hoge Nood'-motie, die dinsdagavond op de agenda van de gemeenteraad stond, werd al overlegd met MKB Westland. Zo wil de gemeente voor elkaar krijgen dat zoveel mogelijk bedrijven hun toilet beschikbaar stellen aan mensen met maag- en/of darmproblemen.

Er zijn al diverse aanmeldingen voor de Hoge Nood-app, zo weet de WOS, mediapartner van Omroep West. Wethouder Theo Duijvestein (Economische Zaken) zegt dat het gemeentekantoor aan de Verdilaan en de Bibliotheek Westland inmiddels zijn aangemeld.

Na het overleg heeft MKB Westland laten weten dat er gekeken wordt of onder meer Horeca Westland, de gemeente en diverse andere partijen kunnen helpen. Er wordt gesproken over de mogelijkheden tot het plaatsen van openbare toiletten en het aanmelden van bestaande toiletten in de HogeNood-app. Een handvol bedrijven heeft zich aangemeld. 'Het balletje gaat nu echt rollen', zegt Marjan Naaktgeboren van MKB Westland.



Voldoende steun

Ook in de gemeenteraad krijgt het plan veel steun. De 'Hoge Nood'-motie hoefde zelfs niet in stemming te worden gebracht: alle negen fracties uit de gemeenteraad hebben de motie ondertekend.

Aanleiding voor de motie is het blog van Carlijn Willemstijn. De Naaldwijkse heeft een stoma en kan vaak nergens naar de wc. Onlangs knapte haar stoma, maar ze werd in verschillende winkels geweigerd. 'De warme poep verspreidt zich aan de binnenkant van mijn panty en jurkje', schreef ze. Uiteindelijk moest ze zich in de bosjes verschonen.



